Tales Matematik Müzesi Ankara’da açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

27 Mayıs 2015 tarihinde kurulan, Türkiye'nin tek Avrupa'nın en kapsamlı matematik müzesi olan Tales Matematik Müzesi Ankara'da Tales Kampüs ismiyle açılıyor. Kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası sabit müze ve gezici müze ziyaretçileri ile yaklaşık 300 bin kişinin matematiğe dokunmasını sağlayan Tales Matematik Müzesi şimdi de Ankara'da matematik ve bilim severlerin hizmetine sunuluyor. Tales Matematik Müzesi kurucularından Metin Akyol; Türkiye'de bir ilki başararak, Aydın'da kurdukları matematik müzesi ile 7'den 70'e herkesin matematiğe dokunmasını sağladıklarını şimdi de ülke genelinde bayilikler vermeye başladıklarını söyledi.