Ankara için maç günü

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 4. haftasında bugün MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarlarına umut veren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Geride kalan 3 maçta 3 puan toplayabilen sarı-siyahlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'ya görev veremeyecek. Ligde 3 haftada 5 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler ise evinde taraftarları önande kazanıp yola devam etmek istiyor.GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde ilk üç maçını kaybeden Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşmasıyla kötü gidişata "dur" demeye çalışacak. Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.SEZONA 3 haftada 4 puanla başlayıp milli maçlar arasında Bolu'da kampa giren Osmanlıspor bugün Bursaspor karşısına çıkacak. Saat 16.00'da Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanacak maçı hakem Emre Molak idare edecek. 3 haftada 6 puan toplayan Timsah evinde kaybetmek istemiyor. Ancak kadrosunun büyük kısmını oluşturan genç oyuncularına güvenen Osmanlıspor kazanıp zirve yarışında yer almak istiyor.