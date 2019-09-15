Bowling oynadılar gönüllerince eğlendiler

BUGÜN NELER OLDU

Engellı dostu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "engellilere karşı duyarlılık" mesajı verirken son 1 yılda Engelli Danışma Merkezi vasıtasıyla 2 bin 956 kişiye hizmet verildiğini söyledi.Bowling etkinliğinin ardından birlikte yemek yiyen engelliler ve aileleri, etkinliklerle sosyal hayata katılmalarına destek olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a da teşekkür ettiler.Altınok,diye konuştu.