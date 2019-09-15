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Bowling oynadılar gönüllerince eğlendiler

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler bowling oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Bowling oynadılar gönüllerince eğlendiler
Engellı dostu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "engellilere karşı duyarlılık" mesajı verirken son 1 yılda Engelli Danışma Merkezi vasıtasıyla 2 bin 956 kişiye hizmet verildiğini söyledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Engelli Danışma Merkezi tarafından Antares AVM'de düzenlenen bowling etkinliğinde engelli ve aileleri bir araya geldi. Bowling oynayarak keyifli dakikalar yaşayan engelliler, ilk defa bowling oynama ve yarışma heyecanını da yaşadılar. Bowling etkinliğinin ardından birlikte yemek yiyen engelliler ve aileleri, etkinliklerle sosyal hayata katılmalarına destek olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a da teşekkür ettiler.

FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ
Altınok, "Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz" diye konuştu.
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Bowling oynadılar gönüllerince eğlendiler
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