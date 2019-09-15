Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası başladı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA sporu sevenleri buluşturan törende konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesindeki turnuvada elçiliklerin beraber olmalarının önemini vurguladı. Hedeflere ulaşmak için bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Durmuş,diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Orta Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin ise diplomatların genelde resmi ortamlarda bir araya geldiklerine dikkati çekerek,dedi. Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'ndaki karşılaşmalar, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla bugün devam edecek.