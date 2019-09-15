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Diplomasi başladı

, Avrupa Birliği Başkanlığı, ve Ankara Tenis Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi ’nın açılış töreni gerçekleştirildi

ALİ EKEYILMAZ
ALİ EKEYILMAZ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası başladı
ANKARA'DA sporu sevenleri buluşturan törende konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesindeki turnuvada elçiliklerin beraber olmalarının önemini vurguladı. Hedeflere ulaşmak için bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Durmuş, "Diploması bizim işimiz değil ama sporla kendimizi ne kadar anlatabiliriz, yurt dışında kendimizi ne kadar tanıtabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Dışişleri Bakanlığı bize bu görevi verdi" diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Orta Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin ise diplomatların genelde resmi ortamlarda bir araya geldiklerine dikkati çekerek, "Biz diplomatları gayriresmi bir ortamda kaynaştırmak istedik. Bir amacımız da Türkiye'de tenise olan ilgiyi arttırmak" dedi. Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'ndaki karşılaşmalar, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla bugün devam edecek. Turnuvaya, Nijer, Litvanya, Almanya, Ekvador, Gürcistan, KKTC, Zambiya, Bulgaristan, Letonya, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Çin'den yetkililer katılacak.
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Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası başladı
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