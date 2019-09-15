Milli tenisçilerden ilk gün 2 galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

ERKEK tenisinin Dünya Kupası niteliğindeki organizasyonun ev sahibi Danimarka'nın Aarhus kentindeki Vejlby-Risskov Hallen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ilk müsabakalarında Ay yıldızlılar hanemize 2 puanı yazdırdı.24 yaşındaki İlkel, Danimarkalı rakibi Sigsgaard'ı 7-6, 6-7, 6-2'lik setlerle mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı. Eşleşmenin ikinci maçında korta çıkan Altuğ Çelikbilek ise Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune'u 6-4, 1- 6, 7-6'lık setlerle mağlup etti.