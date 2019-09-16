Bir tampon yapılsaydı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Kızılay'ı, "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla Kırıkkale'de 'Emine Bulut'lar ölmesin' diye Hüseyin Kahya Parkı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay'ı tarafından açılan stantta vatandaşlara temel ilk yardım eğitimi verildi. Bazı gençler ise Türk Kızılay'ına maddi olarak bağışta bulundu. Daha sonra görevliler tarafından vatandaşlara broşür de dağıtıldı. Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü eski kocası F.V. (43) tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.F.V.'nin yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) bir şansının olabileceğini ifade eden Türk Kızılay'ı Mamak Şubesi İlk Yardım Eğitmeni Dilek Tıraş, "Kesik bölgeye tampon yapılsaydı belki bir şansı daha olabilirdi. Emine Bulutlar yaşasın" dedi.Türk Kızılay Mamak Şube Başkanı Miktat Genç, "Bugün burada Dünya İlk Yardım münasebetiyle Türk Kızılay'ı Mamak ve Kırıkkale şubeleri olarak ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak için toplandık. Ülkemizde her yıl iş kazası, ev kazası, trafik kazası ve benzeri nedenlerle yaralanan birçok insan temel ilk yardım eğitimi alamadığı için hayatını kaybetmektedir. Türkiye'yi derinden üzen Emine Bulut olayını hep birlikte yaşadık. Bilinçli ve yerinde müdahale hayat kurtarır. Türk Kızılay'ının bu yılki ilk yardım sloganı, 'herkes için ilk yardım' teşekkür ediyoruz" dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da etkinlikte Kardiyoloji uzmanı Yunus Çelik, uygulamalı olarak kanama, ilk yardım ve diğer konularda vatandaşlara sunum yaptı. SAĞİAD Genel Başkanı Bülent Bozkurt da, toplumda ilk yardımın önemine değinerek, vatandaşların istemeleri halinde Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe ile müracaatları sonucunda sertifikalı ilk yardım eğitim alabileceklerini, ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın İl AFAD Müdürlüğü aracılığı ile de e-devlet üzerinden müracaat etmeli halinde eğitim alarak AFAD gönüllüsü olabilecekleri söyledi.