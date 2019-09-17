Parklar 7/24 izleniyor

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Kahramankazan Belediyesi ilçe genelindeki 41 parkı, 172 adet yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliğine sahip kamerayla izliyor. Kameralardan elde edilen görüntüler kurulan merkezde görevli personel tarafından 7/24 takip ediliyor. Ayrıca kameralardan elde edilen görüntüler bu merkezde kayıt altına alınıyor. Kamera sistemleri sayesinde özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği parklarda aileler çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla vakit geçiriyor. Böylece başta çocuk istismarı olmak üzere madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçiliyor.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kamera sistemleriyle parkların daha da güvenli hale geldiğini belirterek, "Ailelerimiz ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın sıklıkla kullandığı parklarımızdan kamera sistemleri sayesinde daha güvenli. Caydırıcı etkiye de sahip olan kamera sistemleriyle, çocuk istismarı başta olmak üzere, buralarda meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların önüne geçiliyor" dedi. Kahramankazanlı aileler ve çocuklar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi. Aileler artık gönül rahatlığıyla parklarda çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiklerini belirtti.