Tekvandoda Balkanları dize getirdik

BUGÜN NELER OLDU

BALKAN Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlendi.Ay-yıldızlı sporcular gençler kategorisinde 9'u altın, 7'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 19, büyükler kategorisinde ise 6'sı altın, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 12 madalya elde etti. BöyleceŞampiyonaya sadece iki kategoride katılan Türkiye, tüm kategorilerin hesap edildiği genel sıralamada ise Balkan ikincisi oldu. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular şöyle:A.Ömer Yarlı (Büyükler 54 kg)Onur Meşe (Büyükler 58 kg)S.Vakkas Dağdelen (Büyükler 74 kg)Melih Yılmaz (Büyükler 80 kg)Şahin Çelebi (Büyükler +87 kilo)Gülse Polat (Büyükler 57 kg)Merdan Çalık (Gençler 45 kg)Y.Can Akkoyun (Gençler 59 kg)Aleyna Demir (Gençler 42 kg)Melisa Yalçın (Gençler 44 kg)Sine Sürücü (Gençler 46 kg)Zeynep Taşkın (Gençler 49 kg)Elif Ilgın Öztabak (Gençler 52 kg)Huriye Nur Ergin (Gençler 63 kg)Ayselnur Sağlık (Gençler +68 kg)