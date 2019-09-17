Teniste gurur veren başarı

DÜNYADAN 130 ülkenin katıldığı ve 'Tenisin Dünya Kupası' olarak bilinen 119 yıllık tarihe sahip Davis Cup'ta, Türkiye takım halinde birinci oldu. Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, Danimarka'da düzenlenen Davis Cup'ta kazanılan başarı için, "Oyuncularımız çok gurur duyacağımız bir sonuç elde ettiler. Hedeflerimize adım adım yaklaşmamız bizi mutlu ediyor"
ifadelerini kullandı.
KARŞILAŞTIĞIMIZ RAKİPLERİMİZ DİŞLİYDİ
DÜNYA Grubu'nda play off'lara çıkma şansı elde ettiklerini belirten Durmuş, "Gerçekten çok heyecanlı bir hafta geçirdik. 2 gün üst üste 5 maç yapmamız gerekiyordu. En iyi sonuçla 3-2 veya 3-0 almamız gereken 3 maç oynadık. Rakiplerimiz gençlerde Roland Garros şampiyonu olmuş, diğer rakibimiz de dünya 17 numarasını yenmiş bir oyuncu ile karşı karşıyaydık. Oyuncularımız, çocuklarımız çok gurur duyacağımız bir sonuç elde ettiler"
dedi.
DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI ARASINDAYIZ
MILLI tenisçilerin çok iyi performans sergilediğini vurgulayan Durmuş, "Çok büyük bir mücadelenin sonucunda genç sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in son maçı kaderimizi belirleyecekti. 2-2 maçlar berabereydi. Normalde tahminlerde şansımız yok gibi görünüyordu ama muhteşem bir oyunla üstelik 2 sette çok güzel bir hediye verdi bize. Çok mutluyum tabii ki, Dünya Grubu'nda play-off'lara çıkma şansı elde ettik. Tahmin ediyorum Mart'ta bir play-off maçımız olacak. Onu da alırsak Dünya Grubu 1'deyiz. 'Dünyanın en iyi takımları arasındayız' diyebiliriz"
diye konuştu.