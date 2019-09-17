Teniste gurur veren başarı

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYADAN 130 ülkenin katıldığı ve 'Tenisin Dünya Kupası' olarak bilinen 119 yıllık tarihe sahip Davis Cup'ta, Türkiye takım halinde birinci oldu. Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, Danimarka'da düzenlenen Davis Cup'ta kazanılan başarı için,ifadelerini kullandı.DÜNYA Grubu'nda play off'lara çıkma şansı elde ettiklerini belirten Durmuş,dedi.MILLI tenisçilerin çok iyi performans sergilediğini vurgulayan Durmuş,diye konuştu.