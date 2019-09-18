Ayşe’nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

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DAVA dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ayşe Karaman'ın kanında çok güçlü uyuşturucu özelliği olan, ağrı kesme ve anestezi ilacı olarak da kullanılan 'Fentanil', anestezi ilacı 'propofol', antidepresan ve ağrı kesici ilaçları 'Mirtazapin', 'Desmetil', 'Keteprofen', doku uyuşturmak için kullanılan 'Lidoain' ve kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılan 'ondansetron' adlı ilaçlar bulundu. Raporda, Karaman'ın ölümüne bu ilaçlardan hangisinin neden olduğunun tam olarak tespit edilemediği yer aldı. Savcılık da, dosyayı, Ayşe Karaman'ın ölümüne neden olan ilacın tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.Öte yandan Ayşe Karaman'ın bir arkadaşının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Tanığın ifadesinde, "Ayşe Karaman, Özgür T'nin kendisine saplantılı bir şekilde bağlandığını söylüyordu. Bütün mesajlarını incelediğini ve artık kendisinden korkmaya başladığını söyledi. Ayşe Karaman, bir keresinde Özgür T'nin kendisine 'propofol' verdikten sonra uyuttuğunu ve tacizde bulunduğunu söyledi. Olaydan yaklaşık 5 gün kadar önce de Ayşe bana Özgür'ün bir arkadaşının kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, bu olay konusunda Özgür T'nin kendisine imalı bir şekilde, 'bu şekilde aldatılmanın soncu ölüme götürür' ifadelerini kullandığını, Özgür ile arkadaşlığının artık saplantılı bir hal aldığını anlatmıştı" dedi. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak genç kıza 'Arveles' ve 'Zofer' adlı ilaçları verdiğini, 'Propofol' ilacının kendisini vermediğini söyleyen Özgür T., 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.