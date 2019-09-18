Furkan Özbek’in hedefi madalya

BUGÜN NELER OLDU

MILLI halterci Muhammed Furkan Özbek, bugün Tayland'da başlayacak Dünya Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor. Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda podyuma çıkacak Özbek, Arjantin'deki Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonluğun ardından kendisine bir yol çizdiğini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek,dedi.Gürcistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda tecrübesizliği nedeniyle madalyayı kaçırdığını belirten 18 yaşındaki sporcu,ifadelerini kullandı. Halterde bugünlere kendisini çalıştıran antrenörleri sayesinde geldiğini belirten milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:"Düzenli antrenman, düzenli uyku, dinlenme gibi bir sporcunun yapması gereken şeyleri yaparak bugünlere geldim.Çok çalışırsınız, alamazsınız, hiç beklemediğiniz anda öteki rakipleriniz hata yapar, alırsınız. Bunlar tamamen nasip, kader, kısmet. Ancak şunu söyleyebilirim ki, ben elimden gelenin en iyisini yapacağım."