Furkan Özbek’in hedefi madalya

MILLI halterci Muhammed Furkan Özbek, bugün Tayland'da başlayacak Dünya Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor. Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda podyuma çıkacak Özbek, Arjantin'deki Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonluğun ardından kendisine bir yol çizdiğini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kampa başladığımda kendime bir plan yapmıştım. Yaptığım planlar şu anda tıkır tıkır işliyor"
dedi.
"BENDEN KÜRSÜ BEKLENİYOR"
Gürcistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda tecrübesizliği nedeniyle madalyayı kaçırdığını belirten 18 yaşındaki sporcu, "Burada o hataları telafi etmeyi ve öz güvenimi genişletmeyi, büyütmeyi istiyorum. Bu yolda yürümek istiyorum. Bu yolda yürümek için de elimden geleni yapacağım"
ifadelerini kullandı. Halterde bugünlere kendisini çalıştıran antrenörleri sayesinde geldiğini belirten milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
"Düzenli antrenman, düzenli uyku, dinlenme gibi bir sporcunun yapması gereken şeyleri yaparak bugünlere geldim. Raif, Hasan, Mehmet ve Gökhan hocamın sayesinde bu yolda ilerleyebildik.
Çok çalışırsınız, alamazsınız, hiç beklemediğiniz anda öteki rakipleriniz hata yapar, alırsınız. Bunlar tamamen nasip, kader, kısmet. Ancak şunu söyleyebilirim ki, ben elimden gelenin en iyisini yapacağım."