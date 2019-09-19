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2 kardeş tümörle mücadele ediyor

Sebahat (34) ve (34) çiftinin 6 çocuğundan 4’üne beyin tümörü teşhisi konuldu. Çiftin kızları Gülcan 2006’da 2 yaşında, Fırat da 2015 yılında 13 yaşında hastalıktan öldü

Giriş Tarihi: 19.9.2019
2 kardeş tümörle mücadele ediyor
FIRAT, 2004'te Gülcan ismini koydukları çocukları dünyaya geldi. Aile, 2006'da kızları Gülcan'ın gözlerinin şaşı olduğunu fark edince Siirt Devlet Hastanesine götürdü. Tetkiklerde Gülcan'a beyin tümörü teşhisi konuldu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gülcan'ın beynindeki tümörün yarısı ameliyatla alındı. Bir süre sonra Gülcan, hastanede yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan çiftin aynı yıl 2006'da Muhammet, 2009'da Gülbahar, 2010'da Emre, 2015'de Fatma ismini verdikleri 4 çocukları daha oldu. Çiftin, 2015'te, şiddetli baş ağrısı şikâyeti ile Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdükleri oğulları Fırat'a da beyin tümörü teşhisi konuldu. Aile, Fırat'ın tedavisini yaptırmak için Ankara'ya taşındı. Fırat, tedaviye alındı. Fırat da aynı yıl hastalığa yenik düştü. 2 çocuklarını beyin tümöründen kaybeden çiftin diğer kızları Gülbahar'a 2015'te, 2016'da dünyaya gelen Fatma'ya da doğumundan 1 yıl sonra beyin tümörü tanısı konuldu. Doktorlar diğer kardeşlerin de hastalık riski taşıdığını söyledi.

'DİĞER ÇOCUKLARIMI DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'
BABA Kazım Tunç, 2 çocuğunu aynı hastalıktan kaybettiğini, 2'sinin ise risk taşıdığını belirterek, "Doktorlar bunun akraba evliliğinden dolayı olduğunu söylüyor. Gen bozukluğundan dolayı böyle oluyormuş. Eşim ve ben de taşıyıcıyız. Ben Hepatit B hastasıyım. Kızım Gülbahar yüzde 90 ağır engelli olduğu için Sosyal Hizmetlerden yardım alıyoruz. Çok zor durumdayız. Çocuklarıma çok üzülüyorum, 2 çocuğumu kaybettim, diğerlerini de kaybetmek istemiyorum" dedi.

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2 kardeş tümörle mücadele ediyor
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