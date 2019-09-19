Kızlarımız döküldü

BUGÜN NELER OLDU

KAZAKISTAN'DAKI şampiyonanın 5. gün sabah seansında kadınlar 57, 59, 65 ve 76 kilolarda eleme ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.2017'de dünya şampiyonu, geçen yıl dünya ikincisi olan Yasemin, Çinli güreşçinin çeyrek finalde yenilmesiyle elendi.Dünya üçüncüsü Elif Jale Yeşilırmak da şampiyonaya erken elendi. 57 kiloda mindere çıkan Elif, ilk turda Belarus Iryna Kurachkina karşısında müsabakayı uzun süre önde götürmesine rağmen son saniyelerde verdiği puanlarla 6-3 mağlup oldu. Avrupa şampiyonu milli güreşçi, rakibinin bir üst turda yenilmesiyle şampiyona dışında kaldı.65 kiloda mücadele eden ve ilk maçında Gineli Fatoumata Yarie Camara'yı yenen Kadriye Aksoy, çeyrek finalde Azerbaycanlı Elis Manolova'ya mağlup oldu.