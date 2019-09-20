Bu otobüs çok farklı

BUGÜN NELER OLDU

3-6 yaş grubunda eğitim gören miniklerle sohbet eden Köse, öğrencilerle şarkı söyledi, oyun oynadı. Mobil Anaokulu hizmeti ile anaokuluna gidemeyen çocukların okul öncesi eğitimine katılmasını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Köse, "Haftanın beş günü hizmet veren anasınıfı şeklinde dizayn ettiğimiz mobil anaokulumuz ile eğitimi çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Mobil anaokulunda yavrularımız boyama yapmayı, sayı saymayı, kalem tutmayı, hikâyeler dinleyerek hayal kurmayı öğreniyor. Bununla birlikte yine oyunlar oynuyor. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin" dedi. Haftada 5 gün toplamda 10 mahallede hizmet veren Mobil Anaokulu'nda yeni dönemde 120 minik öğrenci eğitim alıyor. Sabah ve öğle grubu olmak üzere günde iki mahalleyi ziyaret eden otobüs, her mahallede 3 saat eğitim veriyor. Oyuncaklarla dolu otobüste eğlenirken öğrenen minikler, oyun saati, hikâye saati, yemek saati gibi uygulamalarla dolu dolu bir gün geçiriyor.