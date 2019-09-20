Korsan şoför!

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Sanık Kepenek savunmasında, üniversitede hizmetli kadrosunda çalıştığı, sürücü belgesi olduğu için görevlendirme yazısıyla şoförlük yaptığını, kamyonetin damper kapağının da normalde arkadan açılır olduğunu, üniversitenin atölyesinde bir süre önce kapak sisteminin değiştirildiğini anlattı. İfadelerde, kamyonet kasasının çürük olduğu ve takılan tek pimin de sürekli yerinden çıktığı belirtildi.26 Kasım 2018'de ODTÜ'de kaldırımda yürüyen Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, sanık Tahir Kepenek'in kullandığı kamyonetin arka kapağının açılarak başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan şoför Kepenek, mahkemece tutuklanırken, hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasından 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Ankara 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması 19 Ocak 2019 tarihinde görüldü.Duruşmada sanık Tahir Kepenek, "Ben ODTÜ'de hizmetli kadrosunda çalışıyorum. Sürücü belgem olduğu için yetkilendirme yazısıyla şoför olarak çalışıyordum. E sınıfı ağır vasıta kullanacak sürücü belgem mevcuttu. Bu nedenle kamyonet kullanıyordum. Ben gerekli önlemleri alarak araca öyle biniyorum. Ancak olay günü taşlı yol nedeniyle kapağın pimi aracın zıplaması nedeniyle yerinden çıkmış. Yol dar olduğu için önüme dikkat etmediğimden pimin çıktığını ve kapağın açıldığını görmedim. Aracın kapağının bir adet pimi var. Ben takmıştım. Çıktığını fark etmedim. Yetkilendirme yazısını ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü imzalıyor ancak isim olarak kimin imzaladığını ben hatırlamıyorum. Her yıl Ocak ayında yetkilendirme yapılıyor. Benim kullanabileceğim 5 adet araç mevcut. Kaza sırasında kullandığım aracın kapak sistemi farklıydı. 2018 yılı Ağustos ayı içinde kapak sisteminde değişiklik yapıldı. Değişikliğin ne şekilde nerede yapıldığını bilmiyorum" savunmasında bulundu.Sanığın ardından söz alan avukatı Özgür Teoman Işık ise kamyonetin arkaya açılır damper kapağının üniversite yönetimi tarafından değiştirildiğini ve müvekkiline bu şekilde teslim edildiğini öne sürdü. Kapağı sabitleyen tek pimin bulunduğunu belirten Işık, "Müvekkilim aracı bu şekilde kullanmıştır. Kapağı sabitleyen tek bir pim vardır. Aracı kullanan başka şoförler de vardır. Onların da tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum" dedi.Talebi kabul eden mahkeme diğer şoför Emin Tepe'yi 15 Nisan'da görülen davanın 3'üncü duruşmasında dinledi. Üniversitede şoför kadrosunda çalıştığını anlatan Tepe, "Sanığın kullandığı aracı ben de kullandım. Araç 1999 yılında satın alındı, 2000 yılında çift açılımla tadilat yapıldı. Yani kapak hem sağ tarafa hem de arkadan alttan açılmak suretiyle kullanılıyordu. 2018 yılında tekrar tadilata girmiş. Ben bu sırada izinliydim. Geldiğimde araç tadilattan çıkmıştı. Ancak kasası çürük olduğu için tekrar kırıldı. Okul içindeki atölyeye götürdük. Orada sadece kapağı sadece yana açılır şekilde düzenlemişler. Kapakta bir adet pim vardı. Sağlam yapılmadığı için pim yerinden çıkıyordu" dedi.KAZADA hayatını kaybeden Üniversiteli İrem Kütük'ün avukatı Gözde Çağlayan Çökelek ise, pimi çıkan aracın neden kullanıldığını, araçla ilgili arıza ve tadilat bilgilerinin bulunup bulunmadığının, ayrıca iddia edildiği gibi aracın kapak sisteminde değişiklik yapıldıysa, sorumlu olanların üniversiteden sorularak tespit edilmesine ve bu kişilerin tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise, üniversiteye araçla ilgili yapılan değişikliklerden sorumlu olanların tespit edilmesi için yazı yazılmasına, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmamasını gerekçe göstererek sanığın tahliyesine karar verdi.ÖNCEKI gün görülen 4. duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Tahir Kepenek ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı ODTÜ'den gönderilen yazıyı okudu. Yazıda, araç üzerinde hiçbir değişiklik, revizyon, tadilat yapılmadığı, yıl içerisinde onarım ve muayenesine yönelik rutin bakımının gerçekleştirildiği belirtildi. Mahkeme ayrıca araçla ilgili onarım formunda ismi bulunan kişilerin dinlenmesi için tebligat gönderilmesini kararlaştırdı. Bir sonraki duruşmada, söz konusu kişilerin dinlenmesi bekleniyor.