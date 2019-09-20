Sincan Belediyesi’nin borcu yok, yatırımı çok

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SINCAN'DA şimdiye kadar birçok yatırıma imza atıldı. SABAH Ankara'ya yapılan projeleri anlatan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Şükürler olsun belediyemizin borcu yok. Yatırımlarımız da artarak devam ediyor. Bütün yatırımlarını kendi bütçemizle yaptık. Millet Kıraathanelerinden Ankara'nın en büyük kültür ve kongre merkezine, kapalı spor salonundan, çok amaçlı salona kadar birçok yatırım yaptık. Sincanımız için yatırım yapmaktan kaçınmayacağız" diye konuştu."Konser, toplantı, uluslararası seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak kongrenin merkezi atıldı" diyen Ercan, "16 bin 120 metrekarelik arsa üzerinde toplam 25 bin 533 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip merkezin inşasına başlandı. Ankara'nın en büyük kültür ve kongre merkezi tamamlandığında Türkiye'deki sayılı merkezlerden birisi olacak. Sözleşme bedeli 60 milyon TL olan kültür ve kongre merkezi; 2 bin 561 kişilik kongre salonu, sergi ve fuaye alanı, Millet Kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, Güngörmüşler ve Hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu gibi sosyal donatılarıyla vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verecek" dedi.Gökçek Mahallesi'nde inşa edilen tesisin yüzde 95'i tamamlandı. Ankara'nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Kapalı Spor Salonu; salon futbolundan basketbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak. Fatih Mahallesi'nde Tuğra Anıtı'nın arkasında 12 bin 975 metrekarelik arsa üzerinde toplam 21 bin 159 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip çok amaçlı kültür merkezinin yapım çalışmaları devam ediyor."Millet Evi" Sincan'a değer katacak. 6 milyon 207 bin 980 TL bütçe ayrılan millet evinde baybayan spor salonu, squash salonları, çocuk eğlence ve oyun alanları,7D sinema salonları, bay-bayan millet kıraathanesi, 2 adet kütüphane, iş uğraş atölyesi ve derslikler yer alacak. Yoğun ilgi gören Hanımlar ve Güngörmüşler Konakları'na yenileri eklendi. Kadınların ve güngörmüş büyüklerimizin sosyal hayatın içerisinde yer alabilmeleri amacıyla inşa edilen 24 konağa 5 yeni konak daha ekleyerek konak sayısını 29'a çıkarttı. Konağı olarak hizmete girdi.Vatandaşların dört mevsim rahat alışveriş yapabilmelerine imkan sağlamak için ilk olarak 2 bin 172 metrekarelik Temelli Pazar Yeri'nin üzeri kapatıldı. 7 bin 538 metrekare kapalı alana sahip Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Pazar Alanı tamamlandı.Ercan, "137 bin 923 ton asfalt serimi yapıldı. 315 bin 250 metrekare yeni yol açılarak bu yollara 40 bin 980 ton asfalt kırığı, 96 bin 943 ton asfalt atıldı. Şükürler olsun Belediyemizin borcu yok. Yatırımlarımız artarak devam ediyor. Millet Kıraathaneleri'nden Ankara'nın en büyük kültür ve kongre merkezine, kapalı spor salonundan çok amaçlı salona kadar birçok yatırım yaptık. Sincanımız için yatırım yapmaktan kaçınmayacağız" dedi. Vuslat AY