Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankaralı spotçu çöplerden baza üretiyor

Ankaralı spotçu çöplerden baza üretiyor

Sincan’da spotçuluk yapan 49 yaşındaki , çöplerden topladığı tahta, parke ve süngerleri yeniden değerlendirerek baza yapıyor

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Ankaralı spotçu çöplerden baza üretiyor
SINCAN'DA 15 yıldır spotçuluk yapan 49 yaşındaki 4 çocuk babası Erzurum Tortumlu Veysel Kurt, çöplerden topladığı sünger, parke ve tahtları kendi ifadesiyle geri dönüşüm yapıyor. Bu dönüşüm sonucunda sıfır baza ve başlık üretiyor. Geçtiğimiz yıl dolar kurundaki yükseliş, piyasalardaki kısmi durgunluk küçük esnafı da etkiledi. O esnaftan biri olan Kurt, sermayesiz kalınca çözümü yeni bir yol üretmekte buldu. Çöplerden topladığı tahta ve türü malzemeleri kendi atölyesine getiren Kurt, burada yeniden değerlendirdi. Ucuza mal edilen bazalara karşı vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren Kurt, "Çöpten topladığımız tahtalarla üretip halka ucuz fiyata satıyoruz. Ne diyor rahmetli Sakıp Sabancı, üretim üretim üretim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaralı spotçu çöplerden baza üretiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN