Ankaralı spotçu çöplerden baza üretiyor

BUGÜN NELER OLDU

15 yıldır spotçuluk yapan 49 yaşındaki 4 çocuk babası Erzurum Tortumlu Veysel Kurt, çöplerden topladığı sünger, parke ve tahtları kendi ifadesiyle geri dönüşüm yapıyor. Bu dönüşüm sonucunda sıfır baza ve başlık üretiyor. Geçtiğimiz yıl dolar kurundaki yükseliş, piyasalardaki kısmi durgunluk küçük esnafı da etkiledi. O esnaftan biri olan Kurt, sermayesiz kalınca çözümü yeni bir yol üretmekte buldu. Çöplerden topladığı tahta ve türü malzemeleri kendi atölyesine getiren Kurt, burada yeniden değerlendirdi. Ucuza mal edilen bazalara karşı vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren Kurt, "Çöpten topladığımız tahtalarla üretip halka ucuz fiyata satıyoruz. Ne diyor rahmetli Sakıp Sabancı, üretim üretim üretim" dedi.