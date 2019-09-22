Başkentte güneşin doğuşuyla batışı Hüseyin Gazi Dağı’ndan izlenecek

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Murat Köse, "Hüseyin Gazi Dağı, güneşin doğuşunun ve batışının seyredilebileceği bir yerdir. Burada bir seyir terası projemiz var. Oraya bir sosyal tesis yapacağız. Birinci sınıf bir hizmet vereceğiz. Ankaralıları sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşunu ve akşam saatlerinde batışını seyretmek için davet edeceğiz" dedi. Başkan Köse, ilçede yapımı devam eden hastanenin bir an önce hizmete açılması için sürece dahil olduklarını ve hayata geçirecekleri projelerin detaylarını anlattı. İlçede yıllardır yapımı devam eden 200 yataklı hastanenin, Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürülmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya taleplerini ilettiklerini belirten Köse, "Eğitim ve araştırma hastanesi olduğu zaman buraya akademisyenler gelecek. Dolayısıyla sadece Mamak halkına değil, çevresindeki ilçelerin tamamına hizmet verecek bir hastaneye dönüşecek. Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmede, 'En kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılacağını' söyledi" diye konuştu. Hüseyin Gazi Dağı'nın ilçenin en yüksek tepelerinden biri olduğuna dikkati çeken Köse, buraya yapılacak seyir terasıyla Ankaralılara, güneşin doğuşunu ve batışını izleme keyfi sunacaklarını belirtti. Köse, "Hüseyin Gazi Dağı, güneşin doğuşunun ve batışının seyredilebileceği bir yerdir. Burada bir seyir terası projemiz var. Oraya bir sosyal tesis yapacağız. Birinci sınıf bir hizmet vereceğiz. Hüseyin Gazi Dağı'na, tüm Ankaralıları sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşunu ve akşam saatlerinde batışını seyretmek için davet edeceğiz" bilgisini verdi.Mamaklıhanımların yeteneklerini ve el becerilerini aile merkezlerinde hem geliştirme hem de sergileme imkanı bulduklarını ifade eden Mamak belediye Başkanı Murat Köse, "Kursiyerlerimiz ortaya sanatsal ve kültürel öğeler çıkarmasının yanı sıra bu ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Kurslarımıza katılan hanım kardeşlerimiz hobilerini mesleğe dönüştürerek altın bilezik kazanmış oluyor. Yeteneğine güvenen, kendini geliştirmek isteyen tüm Mamaklı hanımları aile merkezlerimize bekliyoruz" dedi.