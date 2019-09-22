Keçmek’in yeni sergisi Antares avm’de

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nın (KEÇMEK) "Türk -İslam Sanatları ve Resim Sergisi", 21 -25 Eylül tarihleri arasında Antares AVM'de ziyaret edilebilecek. KEÇMEK kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı sergide toplamda 7 branşta 107 eser sanatseverlerle buluşacak. Türk-İslam sanatlarından Hüsn-i Hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, kaat-ı türündeki eserlerin yer alacağı sergide farklı tekniklerle yapılmış 31 de resim yer alacak. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "Her biri el emeği, göz nuru, alın teri, emek verilmiş değerli eserler" olarak tanımladığı sergi 25 Eylül Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.