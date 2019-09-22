Olimpiyatlarda performansımın üstüne çıkacağım

Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyen Rıza Kayaalp, duygularını paylaştı. Şampiyon güreşçi, "Çok aşırı derece motivasyonlu bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Olimpiyat öncesinde bu şampiyona bana inanılmaz bir öz güven kazandırdı. İçim o kadar rahat ki. 'Yaptıklarımı yapıp, üstüne biraz daha koyarsam' diyorum olimpiyatı rahatlıkla geçebileceğimi düşünüyorum. Olimpiyat öncesinde altın madalya benim için bomba gibi oldu diyebilirim. Bu şampiyonada alınan madalyalar olimpiyattaki madalyaların habercisidir. İşe daha sıkı sarılalım, olimpiyatlarda inşallah altın madalya almamızı sağlayacak bir etken olsun" ifadelerini kullandı.

'ASKERLIĞIMI YAPACAĞIM'

Dokuz kez Avrupa ve 4 kez dünya şampiyonu olan ve bir rekora imza atan Rıza, askerlik sonrasında olimpiyatlar için hazırlıkların başlayacağını ifade etti. "Olimpiyat hazırlıkları tam başladı diyemeyiz" ifadesini kullanan milli sporcu, şöyle devam etti: "Çünkü önümde bir askerlik var. Çin'de yapılacak askeri oyunlar var. Ekim ayının yirmi beşinde başlayacak. Ona katılacağım. Bedelli askerliğimi orada yapacağım. Ondan sona biraz dinlenip şubat ayında Avrupa Şampiyonası var. Onu kazanıp, 10. kez şampiyon olmak istiyorum. Olimpiyatlara hazırlanmaya devam edeceğim. Olimpiyatlar için son viraj 2020 Avrupa Şampiyonası diyebiliriz." ÇALIŞMAYI ÇOK SEVIYORUM

"Tokyo'da final yaparız, altın madalyayı da alırız. Hedef altın madalya olunca, final yapamazsak altın madalyayı nasıl alacağız. Kendime güveniyorum. Çok çalışmayı seven bir sporcuyum. İçimi rahatlatan, sakatlıkların olmaması."

'EVLILIK BİZİM İÇİN İYİ OLDU'

"Evlendikten sonra ilk şampiyonluğu kazanmamız da iyi oldu. Demek ki evlilik bizim için iyi oldu" dedi. Eşime 'Kazakistan'daki şampiyona senin için' dedim. Kendimi iyi hissettiğim için orada bir sıkıntı yaşamadım. Eşim, 3 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonluğu gördü. Evlendikten sonra ilk dünya şampiyonasıydı. Zeynep'in hedefi 2020 Tokyo, benim de hedefim 2020 Tokyo. İkimiz, inşallah beraber kazanacağız."

'ALTIN'I EŞIME BEN TAKACAĞIM'

"Düğün günü altın takarlar. Bizim bu takı töreni yoktu. Ben, eşime, 'Olimpiyatta söz veriyorum' dedim. Olimpiyatlardan sonra altını takacağım. Güzel ve mutlu evlilik insanı daha başarılı yapar. Bu bir gerçektir."