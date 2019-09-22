Palandöken: Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son yüzyılda ülkemizde yaşanan büyük depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, 80 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşadığımız felaketlerin ve yitirdiğimiz canların yarası hiç kapanmıyor. Geçtiğimiz günlerde ise ülke genelinde ufak çaplı yaşanan depremler akıllara yeniden büyük deprem ihtimallerini getiriyor. Ülke olarak deprem kuşağında yaşadığımız gerçeğini artık kabullenmeliyiz. Tüm planlarımızı ve çalışmalarımızı buna göre yapmalı ve kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmek için acele etmeliyiz" dedi.