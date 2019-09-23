Aşı, gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişinin grip nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu rakamın salgın yıllarında çok daha yüksek sayılara ulaştığını belirterek, aşı ile gribin yüzde 50, gribe bağlı ölümlerin ise yüzde 80 oranında engellendiğini bildirdi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte grip vakalarının görülmeye başlanacağını söyledi. G Ceyhan, "Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor. Özellikle 65 yaş üstündekilerin, gebe kadınların ve 5 yaş ve altındaki çocukların (6 ay-6 yaş) grip aşısı yaptırmaları önem taşıyor" dedi.