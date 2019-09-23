BUGÜN NELER OLDU

FENERBAHÇE'YE deplasmanda 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin, son 15 dakikada çok pozisyona girdiklerini fakat beraberlik golünü bulamadıklarını kaydetti. Fenerbahçe'nin gücünü bilerek sahaya çıktıklarını belirten Diyadin, "Zor bir maç oynadık. Oyuncularım, taktiksel ve istek olarak sahada her şeyi yapmaya çalıştı. Geçen haftaya göre farklı bir görüntü ortaya koyduk.Geriye düştükten sonra ise baskıya maruz kaldık. Son 10-15 dakikada çok pozisyon yakaladık ancak değerlendiremedik" diye konuştu.Kadro sıkıntılarının bulunduğuna dikkati çeken Metin Diyadin, "Oyuncular, içinde bulunduğumuz duruma tepki gösteriyorlar diye düşünüyorum. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Hamle yapamıyoruz. Fizik kaliteyi yukarı çekerek bu eksikliği kapatmaya çalışıyoruz. Maçtan önce Fenerbahçe'nin farklı kazanacağı algısı vardı. Oyuncularım bu duruma da tepki gösterir gibi oynadı.değerlendirmesinde bulundu. Süper Lig'de birçok kulübün ekonomik sıkıntı yaşadığını vurgulayan Diyadin,diye konuştu.