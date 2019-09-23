Mahalle Kültür Evleri’nde ilk adım atıldı

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KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un seçim vaatleri arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri projesinde ilk adım atıldı. Belediyenin, içerisinde derslikler, sanat atölyeleri, çok amaçlı salon, çocuk oyun odası ve akıllı kütüphanenin de olacağı projenin hayata geçirilmesi amacıyla İller Bankası'na yaptığı hibe desteği talebine onay geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, seçim sürecinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeler arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri projesinde ilk adım atıldı. Kahramankazan Belediyesi'nin bu kapsamda İller Bankası'na yaptığı hibe desteği talebine onay geldi. İller Bankası Yönetim Kurulu tarafından projeye 500 bin TL hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı.Başkan Oğuz, seçim döneminde ilçedeki merkez mahallelerine birer Mahalle Kültür Evi kurulacağını taahhüt etmişti. Kahramankazan Belediyesi, bu doğrultuda Mahalle Kültür Evleri projesinin ilkini, ilçenin en büyük mahallesi olan Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirecek. İçerisinde derslikler, sanat atölyeleri, çok amaçlı salon, çocuk oyun odası ve akıllı kütüphanenin de olacağı Mahalle Kültür Evi'nin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. Mahallelerdeki sosyal hayata canlılık getirmek amacıyla gerçekleştirilecek projeler ilçeye büyük renk katacak.