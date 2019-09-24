Akgül: Asıl hedefim 2020 Olimpiyatları

DÜNYA Güreş Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen Taha Akgül, altınlara alıştıkları için gümüş madalyanın kendisini üzdüğünü söyledi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada 125 kilo serbest stil final mücadelesinde rakibi Gürcü Geno Petriashvili'ye altın madalyayı kaptıran Taha Akgül ülkeye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sevenleri tarafından karşılanan milli güreşçi Taha Akgül, içinin buruk olduğunu itiraf etti.
Şanssız şekilde Gürcü rakibine yenildiğini söyleyen Taha Akgül, "Aslında müsabakanın geneline baktığımızda bir pozisyonda bana bir puan daha verilebilirdi.
Ama maalesef son 10 saniye kala engel olamadım ve rakibim 6-6'lık beraberlikle rakibim son puanı aldığı için kural gereği galip geldi. Üstün de götürdüğüm bir müsabakaydı. Benim hedefim 2020 yılında Tokyo'daki olimpiyatlarda ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Burası onun bir tecrübesi niteliğindeydi"
diye konuştu.