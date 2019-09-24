Akgül: Asıl hedefim 2020 Olimpiyatları

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Güreş Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen Taha Akgül, altınlara alıştıkları için gümüş madalyanın kendisini üzdüğünü söyledi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada 125 kilo serbest stil final mücadelesinde rakibi Gürcü Geno Petriashvili'ye altın madalyayı kaptıran Taha Akgül ülkeye döndü.Şanssız şekilde Gürcü rakibine yenildiğini söyleyen Taha Akgül,Ama maalesef son 10 saniye kala engel olamadım ve rakibim 6-6'lık beraberlikle rakibim son puanı aldığı için kural gereği galip geldi. Üstün de götürdüğüm bir müsabakaydı.diye konuştu.