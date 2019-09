Çocuk kalmak!

Yazar, şair, öğretmen, yönetici… Cin Ali kitapları, fişlerle okumayazmayı öğrendiğim İsmail Erez İlkokulu'nun Müdürü Erhan Özkan.

Romanları, çocuk masalları, şiirleriyle her yaşın, her birimizin ruhuna dokunuyor.

Yeşil Elma çocuk kitapları, öğretmen öyküleri, Kaf Dağı'nda masallar, "Hastane Önünde İncir Ağacı" romanı… Erhan Hoca ne de güzel anlatıyor yazmanın keyfini;

"Yaşamak, nefes almak, doğayla kucaklaşmak demek!" "Yeşil Elma" dizisindeki "Tontoş Minnoş" kitabıyla kızım Doğa ve bana güzel bir sürpriz yaptı. Kitabın kahramanı Doğa. Kedileri o kadar çok seviyor ki, hikâye de tam bunun üzerine kurulmuş. Doğa'nın kedisi "tonton minnoş" arkadaşlığını anlatan hikâye insanın içini ısıtıyor.

Çocuklara sevginin, şefkatin yaşamdaki önemini anlatıyor.

Masal deyip geçmeyin; yeni dünyaların kapısını açar, çocukların hayal gücünü geliştirir, kitaptaki olaylar ders verir, sonunda da hep iyiler kazanır, iyiliği aşılar. Erhan Hoca'nın Beyaz Bulut, Ebe, Sobe, Eşek Arısı, Kara Tren, Nazlı Konak ve diğer kitapları çok eğlenceli.

Zıpır Zıpzıp Serüvenleri ile de çocukların kalbine ulaşacak. Hintli guru Osho "Hayatını eğlenerek yaşamak istiyorsan, Kalbini hep çocuk tut" diyor. Erhan Hoca da, masallarıyla sadece çocukların değil biz yetişkinlerin de yüreğinin ellerini tutuyor.

Şiiri de, "hiç yüzme bilmeyen bir insanın okyanusta kulaç atmasına" benzetiyor Erhan Hoca. Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi", Nazım Hikmet'in "Bugün Pazar", Necip Fazıl Kısakürek'in "Beklenen", Ataol Behramoğlu'nun "Aşk İki Kişiliktir", Edip Cansever'in "İçinden Doğru Sevdim Seni" hafızama kazınan. İşte bu şiirin gücü! Erhan Hoca, "Kaldırımlar" şiiriyle Ankara'nın sokaklarında gezdiriyor bizi. "Uzanmışlar yüreğine başkentin/ Boylu boyunca kaldırımlar/ Kim bilir ne acılar gördüler/ Ne mutluluklar yaşadılar/ Gündüz yürüdüm/Gece oturup sohbet ettim/Bana dost oldular/Ben onlara seni anlattım/Onlar da bana senin ayak izlerini verdi…" "Yorgunum bugünlerde, Dur Gitme, Ressam, Su olmalı, Zenginlik, Öyle Güzelsin" şiirleriyle de kelimelere ruh verip üflüyor kalbimize. Devlet okullarında Erhan Hoca gibi yazarlarımız, sanatçılarımızla birlikte çocuklarımızın hayalleri de çoğalacak.

Unutmayalım ki büyük hayalleri olan büyük işler başarır.