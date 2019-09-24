Emekli hâkim, engellilerin umudu oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA yaşayan 68 yaşındaki emekli hakim Kemal Turan, engellilerin umudu oldu. Hazırladığı resim sergilerinden elde ettiği gelirlerle tekerlekli sandalye alan Turan, bugüne kadar onlarca engellinin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi engellilerin yardımına koşan Turan, verdiği eğitimlerle de engelli çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı'nda sosyal sorumluluk projesi kapsamında atölye açan emekli hâkim Kemal Turan, engelliler için sanat yapıyor. Turan, emekli olduktan sonra tüm vaktini atölyesinde engelliler için resim çizerek geçiriyor. Bugüne kadar 6 sergi açan Turan, aldığı tekerlekli sandalyelerle onlarca engellinin yüzünü güldürdü. 5 yaşından bu yana resim çizen 68 yaşındaki emekli hâkim, babası felç geçirdikten sonra engellilerin yaşadığı sıkıntıları daha yakından gözlemledi. Bu durumdan derinden etkilenen Turan, yıllardır hayalini kurduğu projesini emekli olduktan sonra hayata geçirdi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında atölye açan Turan, verdiği eğitimlerle hem engelli çocukların gelişimine destek oluyor, hem de aldığı tekerlekli sandalyelerle engelli bireylerin sevincine ortak oluyor. Yaşıtlarına seslenen emekli hâkim, onlara sosyal sorumluluk projelerine katkı sunarak hayatlara dokunmaları tavsiyesinde bulunuyor.Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye ulaştıran Turan, "Emekli olduktan sonra resim çalışmalarımı Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı'nda resim yapıyorum. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalar yapıyorum. 1985 yılında babam felç olmuştu. Hastanede yatarken hastanelerde maalesef yeterli tekerlekli sandalye yoktu ve çok sıkıntı çekiliyordu. Bu benim aklımın bir köşesinde kalmış olacak ki, emekli olduktan sonra kahvehanelerde oyun oynamaktansa boş zamanlarımda kendimi resme vereyim resimlerimin gelirlerinin tamamıyla engellilere tekerlekli sandalye alayım duygusuyla çalışmalarımı sürdürdüm" dedi.