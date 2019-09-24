Konut satışları yüzde 15 arttı

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TÜRKIYE İstatistik Kurumu'nun ağustos ayı konut satış rakamlarına göre Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla konutun satıldığı Ankara'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artışla 10 bin 707 konut alıcı buldu. Ankara'daki konut satışları Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ankara'nın gelişen konut bölgesindeki İncek'te yaşamın başladığı Bulvar Loft projesinde de konut hareketliliği sürüyor. Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. (Akfen GPYŞ) Genel Müdürü Barış Barçak, Bulvar Loft'da müşterilerine kiralama seçeneği ile alternatif yarattıklarını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı konut satış rakamlarına göre, Türkiye'de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlara bakıldığına İstanbul'un ardından en fazla konut satılan Ankara'da satışlar gayrimenkulde yavaşlamanın hissedildiği iki sene öncesine dönmesi dikkat çekti. Geçen yılın Ağustos ayında Ankara'da 9 bin 291 konut satılırken, bu oran 2019 yılının Ağustos ayında yüzde 15.2 artışla 10 bin 707 olarak gerçekleşti. Ankara'daki konut satışı Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.