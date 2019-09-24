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Teraziler imha edildi

Belediyesi nefes aldırmıyor. İlçedeki seyyarların terazilerine el konuldu

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Teraziler imha edildi
MAMAK Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde seyyar satıcılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kanunda belirtilen şartları taşımayan, satış izni ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılara gerekli yaptırımları uygulayan zabıta ekipleri, bin adet terazi ve 500 adet ses cihazına el koyarak imha etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ekonominin can damarı esnafımızın haklarını korumak zorundayız. Ayrıca vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketmesini istiyoruz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek" dedi.
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Teraziler imha edildi
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