Asırlık çınara sürpriz ziyaret

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MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Eskibayındır Mahallesi'nde tek başına yaşayan Servet Bakır (93) adlı teyzeyi ziyaret etti. Çat kapı sürpriz ziyaret gerçekleştiren Köse, teyzenin halini hatrını sorarak, hayır duasını aldı. Yaşlı kadınla yakından ilgilenen Köse, "Yaşlıları asla bir yük olarak görmeyip aksine onların varlıklarından mutluluk duyan köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Büyüklerimizin hak ettikleri güzel ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dualarını almak çok değerli" dedi.