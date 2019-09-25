Çintimar: Zirveye çok yol var!

TÜRKIYE Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları için gösterge olacağını söyledi. Çintimar, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Çintimar, "Olimpiyatlarda neler yapabileceğimizin bir göstergesi olacak. Bu sene sezonun başından beri yıldızlarda, gençlerde elde ettiğimiz başarıları sürdüreceğimizi düşünüyorum.
6 yıllık bir proje, eğitim ve antrenmanın katkısıyla merdiveni tırmanmaya devam ediyoruz. Tabii ki zirveye çok yolumuz var ama hızlı ve emin adımlarla, en önemlisi temiz atletizmle ileriye doğru emin adamlarla yürüyoruz. Ramil Guliyev unvanını koruyabilmek için piste çıkacak.
Koruyacağına da biz inanıyoruz. Copello bir önceki şampiyonada ikinci olmuştu. Yine burada kürsüye çıkabilmek, final koşabilmek için yarışacak" diye konuştu.