Çintimar: Zirveye çok yol var!

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları için gösterge olacağını söyledi. Çintimar, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Çintimar,6 yıllık bir proje, eğitim ve antrenmanın katkısıyla merdiveni tırmanmaya devam ediyoruz.Koruyacağına da biz inanıyoruz. Copello bir önceki şampiyonada ikinci olmuştu. Yine burada kürsüye çıkabilmek, final koşabilmek için yarışacak" diye konuştu.