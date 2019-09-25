Gökyüzü tutkunları Ayaş’ta buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Boğaz İçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK) Karadeniz Teknik Üniversitesi ,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencileri Ayaş'ta buluştular. Üniversite Pilotları Paneli ve Ayaş Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliğe 113 öğrenci katıldı. Ayaş Gölet mevkisine kamp kuran öğrenciler, 400 m yükseklikte olan Kumludoruk tepesinden uçmaya başladılar. Ayaş'ın Yamaç Paraşütü için çok elverişli yer olduğunu ifade eden öğrenciler "Bırakın Türkiye yarışmaları burada dünyanın eşlik edeceği yarışmalar yapılabilir. Ayaş gerek termik olsun, gerek pistin genişliği ve güzelliği olsun, ulaşımın ve konaklamanın kolaylığını da eklersek dünyada sayılı yerlerinden birisidir. Ayaş Doğa Turizmin'de mutlaka olması gerekir" dedi. Üniversite öğrencilerimize Ayaş'ta ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ayaş Belediye Başkanı Burhan DEMİRBAŞ; Yamaç paraşütü tutkunu Öğrencilerimizi Ayaş'ta en güzel şekilde ağırlamayı kendimize görev bildik. Ankara'ya 35 dakikalık bir mesafede bulunan Ayaş Kumludoruk Tepesi, adrenalin tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Kumludoruk Tepesi, doğa ve spor turizminde marka olma yolunda ilerliyor. Yamaç paraşütü yapanların buluşma noktası olan Ayaş Kumludoruk Tepesi, birçok spor kulübü tarafından da eğitim pisti olarak kullanılıyor" dedi.Ankara'nın doğa ve spor turizminde tanınmasına katkı sağlayan yamaç paraşütünü desteklediklerini, bu alanda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirten Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş "Ayaş, doğası ve temiz havasıyla tam bir turizm merkezi. Yamaç paraşütü de bize turizmle ilgili büyük katkı sağlayacak. Kumludoruk Tepesi'ne yapılan kafe, restoran ve seyir terası olarak hizmete sunulacak olan tesis inşaatımız tamamlanmıştır. Açılışımızda en kısa zamanda Yamaç Paraşütü tutkunları ve Ayaş halkıyla birlikte yapacağız. Yeni tesisler ve konaklama alanlarıyla da yamaç paraşütünün önemli merkezlerinden biri olmak istiyoruz. Tüm yamaç paraşütü sporuyla ilgilenenleri Ayaş'a davet ediyorum" dedi.