Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

Sahnelerın ve beyaz perdenin unutulmaz ismi, usta oyuncu Sadri Alışık anısına bu yıl 9'uncusu düzenlenen törene; Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Ankara'da sahnelenen ve Anadolu'dan Ankara'ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan, Altan Alkan'ın sunuculuğunu yaptığı gecede farklı kategorilerde toplam 12 ödül dağıtıldı. Sadri Alışık ve hayata gözlerini yuman gönüllerde yer etmiş usta tiyatrocuların anısına sinevizyon gösterileriyle başlayan ödül töreninde duygulu anlar yaşandı. Gecenin ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Onur Ödülü'ne layık görülen Bakan, Milletvekili, Hukukçu, Siyasetçi ve aynı zamanda Yazar olan Ömer Atilla Sav'a ödülünü verdi. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü'nü oyuncu, yönetmen ve çevirmen Olcay Poyraz'a takdim eden usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık da törene oğlu Sadri Alışık ile katıldı. Kısa bir konuşma yapan Alışık, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a 9 yıldır Yenimahalle'deki tüm salonlarının kapılarını kendilerine açtığı ve desteklerini esirgemediği için teşekkür etti.