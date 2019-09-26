Yılın Ahisi’ne işyerinde ziyaret

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ANKARA Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekilleri; Hasan H. Çavuşculu, Muhittin Köksal ve Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları Açılış Töreninde Ankara'da 2019 "Yılın Ahisi" plaketini alan saat tamir ustası Mustafa Çakır Boyalı'yı Ulus Anafartalar Caddesi Talas Kuyumcular Çarşısı'ndaki işyerinde ziyaret etti. Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, "Kendisini yılın ahisi olmasından dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılar diliyorum" dedi. Mustafa Çakır Boyalı, saat tamirciliği mesleğinin geçmişte çok önemli bir meslek olduğunu belirterek, "Meslekte o eski canlılık kalmadı. Çok az sayıda usta kaldık" dedi.Ziyarette Ankara Valisi Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan tarafından Yılın Ahisi Mustafa Çakır Boyalı'ya çiçek takdiminde bulunuldu, "Ahilik ve Ankara'nın Ahileri" kitabı ile bir duvar saati hediye edildi.