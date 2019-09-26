Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yılın Ahisi’ne işyerinde ziyaret

Yılın Ahisi’ne işyerinde ziyaret

70x50 cm boyutlarındaki tezgâhında 56 yıldır saat tamirciliği mesleğini ilk günkü heyecanla severek yapan Mustafa Çakır Boyalı, Yılın Ahisi seçildi

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Yılın Ahisi’ne işyerinde ziyaret
ANKARA Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekilleri; Hasan H. Çavuşculu, Muhittin Köksal ve Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları Açılış Töreninde Ankara'da 2019 "Yılın Ahisi" plaketini alan saat tamir ustası Mustafa Çakır Boyalı'yı Ulus Anafartalar Caddesi Talas Kuyumcular Çarşısı'ndaki işyerinde ziyaret etti. Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, "Kendisini yılın ahisi olmasından dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılar diliyorum" dedi. Mustafa Çakır Boyalı, saat tamirciliği mesleğinin geçmişte çok önemli bir meslek olduğunu belirterek, "Meslekte o eski canlılık kalmadı. Çok az sayıda usta kaldık" dedi.Ziyarette Ankara Valisi Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan tarafından Yılın Ahisi Mustafa Çakır Boyalı'ya çiçek takdiminde bulunuldu, "Ahilik ve Ankara'nın Ahileri" kitabı ile bir duvar saati hediye edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılın Ahisi’ne işyerinde ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN