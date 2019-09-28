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Hakkâri’den Keçiören’e gönül köprüsü

Keçiören Belediye Başkanı , Hakkâri Yüksekova kapsamında gelen misafirleri Merkezi’nde misafir etti

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Hakkâri’den Keçiören’e gönül köprüsü
Hakkari Yüksekova'dan "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında gelen kadınlar, Keçiören'i de gezme fırsatı yakaladılar. Özellikle büyük Keçiören şelalesine hayran kaldıklarını söyleyen kadınlar Başkan Altınok'a "Hakkari'de de böyle kayalık alanlar var, oraya da şelale yapılması mümkün olur mu?" sorusunu yönelttiler. Teleferiğe binerek kuşbakışı Keçiören'i de gören misafirler Estergon Türk Kültür Merkezi, Botanik Parkını da gezdiler. Hakkari Yüksekova'dan gelen kadınları Keçiören'de misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Turgut Altınok, "Güzel ülkemizin her yeri bizim için aynı değer ve aynı güzellikte, birlik, beraberlik içinde çalışmaya ve ülkemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Elimizden gelen her türlü desteği verecek, iş birliği, gönül birliği yapacağız, güçlü kadınlarla ülkemizin geleceği daha güzel, daha aydınlık olacak" ifadelerini kullandı. Keçiören'i çok beğendiklerini ifade eden Proje Sorumlusu Müjgan Erdem ve beraberindeki kadınlar daha sonra Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen Çanakkale gezisine katıldılar.
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Hakkâri’den Keçiören’e gönül köprüsü
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