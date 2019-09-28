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Kooperatifi eğlencede yediler

Otobüs ve servis kooperatifinin yöneticileri 3 milyon 200 milyon lira ile lüks hayat sürdü. Gece kulüplerinde eğlendi, giyindi, kuşandı. Sırf çaya 350 bin lira ödedi

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Kooperatifi eğlencede yediler
Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, zimmete para geçirdikleri, kooperatifi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği ekiplerince, Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, zimmetine para geçirdikleri ve kooperatifi 3 milyon 200 bin liranın üzerinde zarara uğrattığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
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Kooperatifi eğlencede yediler
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