Kooperatifi eğlencede yediler

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Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, zimmete para geçirdikleri, kooperatifi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği ekiplerince, Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, zimmetine para geçirdikleri ve kooperatifi 3 milyon 200 bin liranın üzerinde zarara uğrattığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.