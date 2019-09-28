Oto hırsızlarına otoban operasyonu

ANKARA Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Son 10 gün içinde 10 adet çeşitli marka ve modellerde otomobil çalan çeteyi çökertti. Başkentin çeşitli ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlığı konularında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla geniş çaplı çalışma yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 gün içerisinde oto hırsızlığı suçlarına karışan 9 şüpheliyi 'Otoban Operasyonu' ile yakalayarak gözaltına aldı.

EV ANAHTARI İLE

Şüphelilerin otoları çalarken kontak anahtarı olmaksızın ev kapısı anahtarı kullandıkları, böylece araçları kolaylıkla çalıştırarak çaldıkları tespit edildi. Zanlılar 10 günde 10 araç çaldılar. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakları ile birlikte mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan Y. K., E.D., H.Ö., A.K.,

F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.