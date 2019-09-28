Pursaklar Belediyesi’nden sağlık eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

doktoru Bülent Kaymaz tarafından Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık bilgileri verildi. Hemşehrilerinin sağlığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren Pursaklar Belediyesi; Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık taraması yaparak bilgiler verdi. Kurum doktoru Bülent Kaymaz'ın gerçekleştirdiği sağlık taramalarında genel sağlık bilgilerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşama dair bilgilendirme yapıldı