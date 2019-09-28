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’nden sağlık eğitimi

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Pursaklar Belediyesi’nden sağlık eğitimi
KURUM doktoru Bülent Kaymaz tarafından Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık bilgileri verildi. Hemşehrilerinin sağlığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren Pursaklar Belediyesi; Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık taraması yaparak bilgiler verdi. Kurum doktoru Bülent Kaymaz'ın gerçekleştirdiği sağlık taramalarında genel sağlık bilgilerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşama dair bilgilendirme yapıldı
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Pursaklar Belediyesi’nden sağlık eğitimi
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