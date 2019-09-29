Atatürk emekli konağı sezonu açtı

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bulunan Atatürk Emekli Konağı, yeni sezona da kaldığı yerden devam edecek. Kültürel faaliyetlerle ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği Atatürk Emekli Konağı'nda yeni sezon, çok sayıda davetlinin katılımıyla resmen başlatıldı. Açılış programı davetlilerin yanı sıra; Konak Müdürü Murat Demirhan katılımıyla gerçekleştirildi. Demirhan, dönem içerisinde emekliler arasında bireysel kaynaşma, dayanışma ve birlikteliğin sağlanması amacı ile çeşitli kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceğini hatırlatarak bu sezon da belirlenen program çerçevesinde faaliyetlerin devam edeceği müjdesini verdi. Demirhan ayrıca, bu sezon hafta içleri Atatürk Emekli Konağı'nın 3 önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağını da aktardı. Bu etkinlikleri; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Şiir Sofrası Dostları olarak belirledi.