Boccede bronz madalya kazandık

İTALYA'DA düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Can Yakın, bronz madalya kazandı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'ndan (TBBDF) yapılan açıklamaya göre, 5 dakika koşarak oynanan basamak oyununun eleme turlarında başarılı bir performans ortaya Mehmet Can Yakın, çeyrek finalde Hırvat Marin Cubela ile eşleşti. Milli sporcu, çeyrek finalde kendine ait Türkiye rekoru olan 44 sayıyı yakalayarak 42 sayıda kalan rakibini eledi. Yarı finalde ev sahibi İtalyan Matteo Mana ile karşılaşan Mehmet Can, rakibine 45-39 yenilerek bronz madalya aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "Büyük Kadınlar ve Erkekler Dünya Kupaları da kasım ayında Mersin'de yapılacak. İnşallah ülkemizde çok daha başarılı neticeler elde edeceğiz. Özellikle kadınlarda tek hedefimiz şampiyonluk."