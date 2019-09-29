Büyük düello

Ankara'da dev kapışma için nefesler tutuldu. Tam 7 yıl aradan sonra Başkent'in iki temsilcisi Ankaragücü ile Gençlerbirliği Süper Lig'de karşı karşıya gelecekler. İki ekip için de 3 puanın büyük önem taşıdığı mücadele Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak. Maçı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5 puan toplayan Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin, "Bizim için çok anlamlı bir maç. İnşallah kazanan biz oluruz" diye konuştu.

G.BİRLİĞİ'NİN GALİBİYETİ YOK

Ligde geride kalan 5 haftada hiç galibiyet alamayan, sadece 2 beraberlikle 2 puan toplayan Gençlerbirliği ise dipten kurtulma hedefinde. Teknik direktör Mustafa Kaplan, "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Oyuncularımız da maçın öneminin farkında. Kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER ŞÖYLE:

Hector Canteros ve Cebrail Karayel'in sakat olduğu Ankaragücü'nün bugün sahaya; Korcan- Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Oscar Scarione, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Dever Orgill ile çıkması bekleniyor. Gençlerbirliği'nin muhtemel 11'i ise şöyle: Ertaç, Ahmet, Flavio, Zargo, Polomat, Diallo, Fabricio, Ayite, Stancu, Sessegnon, Sio.