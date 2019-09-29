Dev derbide 75. randevu

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği 75. kez Başkent derbisinde karşı karşıya gelecek. İki takım en son 2011-2012 sezonunda 22 Ocak 2012 tarihinde karşılaştı. Bu müsabakayı Gençlerbirliği 1-0 kazanırken, MKE Ankaragücü ise aynı sezonda ligden düştü. Başkent ekipleri 7 yıl aradan sonra ilk kez bu sezon Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin düzenlediği TSYD Ankara Kupası'nda karşılaştı. Ligin yeni ekibi Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı.

REKABET 1959'DA BAŞLADI

Başkent derbisinde rekabet 12 Eylül 1959 yılında, Milli Lig'de oynanan maçla başladı. Bu karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı. MKE Ankaragücü, geride kalan 74 maçta 27 kez galibiyete ulaşırken, 25 kez ise rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Sarılacivertliler rakip filelere 96 gol bırakırken, kalesindeki 95 gole ise engel olamadı. İki takım arasındaki 22 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanırken, 5 karşılaşmada ise gol sesi çıkmadı.

8 SEZON BOYUNCA BOYUN EĞMEDİ

Başkentin asırlık takımı MKE Ankaragücü, ligde geride kalan 8 sezonda rakibine hiç boyun eğmedi. MKE Ankaragücü, 29 Ocak 1984'ten, 11 Nisan 1992 tarihine kadar rakibine 8 sezonda hiç yenilmedi. Bu sürede sarı-lacivertliler 8 galibiyet alırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



TEKNİK ADAMLAR RAKİP OLDU

İKI takımın teknik direktörleri başarıya ulaştıkları takımlarda değil, tersine karşı tarafta görev aldı. MKE Ankaragücü'nün eski golcülerinden Mustafa Kaplan, sezona Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak başlarken, MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin ise Gençlerbirliği'nde yıldızı parlayan bir isim olmuştu