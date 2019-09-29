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Mamak’ta personele diksiyon ve güzel konuşma eğitimi

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Mamak’ta personele diksiyon ve güzel konuşma eğitimi
ETKILI iletişimin artması ve vatandaşlarla daha iyi diyalog kurulabilmesi adına Mamak Belediye personeli diksiyon ve güzel konuşma eğitimi aldı. Belediye hizmet binasında gerçekleşen ve toplam dört gün süren eğitim, Diksiyon Eğitmeni Özgür Yılmaz tarafından verildi. Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına belediye personelinin eğitim programlarına katıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu seminerler kamusal hayatta olduğu kadar sosyal hayatta da birçok fayda sağlıyor. Böylelikle hem kişisel hem de belediye vizyonu en iyi şekilde temsil ediliyor. Eğitim seminerlerimiz yıl içinde devam edecek" dedi.
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Mamak’ta personele diksiyon ve güzel konuşma eğitimi
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