Ankara’da güç gösterisi!

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin kozlarını paylaştığı Başkent derbisinde kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu… Süper Lig'de 7 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın Eryaman Stadı'ndaki mücadelesinde ilk yarı pozisyon açısından kısır geçti. İkinci yarıda ise Ankaragücü etkisi artırdı. Gençlerbirliği ceza sahasında68'de ise İlhan Parlak'ın attığı gole yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.75'te ise Gençlerbirliği'nde Zarga Toure'nun sert şutunda direkten dönen top kaleci Korcan Çelikay'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu ve fark 1'e indi.Bu sonuçla Ankaragücü puanını 8'e yükseltirken, ligde hiç galibiyeti olmayan Gençlerbirliği 2 puanla dipte kaldı.MÜCADELENIN 30. dakikasında Pinto ile Ahmet Oğuz'un mücadelesinde Portekizli oyuncu yerde kaldı. Hakem düdük çalmadı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin buna tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.