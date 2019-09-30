Ankara’da güç gösterisi!

Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin kozlarını paylaştığı Başkent derbisinde kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu… Süper Lig'de 7 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın Eryaman Stadı'ndaki mücadelesinde ilk yarı pozisyon açısından kısır geçti. İkinci yarıda ise Ankaragücü etkisi artırdı. Gençlerbirliği ceza sahasında üst üste pozisyonlar bulan sarı-lacivertliler, 55. dakikada kornerden gelen topa Pazdan'ın vuruşuyla kaleciden dönen topa ters bir müdahalede bulunan Candeias'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
VAR'DAN GOLE ONAY ÇIKTI
68'de ise İlhan Parlak'ın attığı gole yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk, golü verdi.
75'te ise Gençlerbirliği'nde Zarga Toure'nun sert şutunda direkten dönen top kaleci Korcan Çelikay'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu ve fark 1'e indi. İki takım da girdikleri pozisyonlarda başka gol bulamayınca karşılaşma 2-1'lik Ankaragücü galibiyetiyle tamamlandı.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 8'e yükseltirken, ligde hiç galibiyeti olmayan Gençlerbirliği 2 puanla dipte kaldı.
DİYADİN KIRMIZI KART GÖRDÜ
MÜCADELENIN 30. dakikasında Pinto ile Ahmet Oğuz'un mücadelesinde Portekizli oyuncu yerde kaldı. Hakem düdük çalmadı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin buna tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.