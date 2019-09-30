“Kalecik Karası” bağ bozumu

BUGÜN NELER OLDU

STRATEJIK Düşünce Enstitüsü'nün (SDE) her Cumartesi düzenlediği "Kahvaltı Sohbeti" programı için Kalecik'e giden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu Üyesi Yalçın Topçu ve seçkin davetliler, dünyamızın ve Türk-İslam dünyasının içinde bulunduğu sorunları ele alıp bu sorunların çözülmesi için nelerin yapılabileceği hakkında düşüncelerini dile getirdi. Kahvaltı programı sonrası Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan ve davetlilerle birlikte sadece Kalecik'te yetişen meşhur Kalecik Karası üzümü bağ bozumuna katılan Yalçın Topçu, çiftçilere bereket ve kolaylıklar dileyerek, Kalecik Belediye Başkanı Kalkan'a, Kalecik Kaymakamı Abdullah A. Öztoprak'a ve Kaleciklilere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti. Programa, Yalçın Topçu'nun yanı sıra Afganistan Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kalecik Kaymakamı Dr. Abdullah A. Öztoprak, Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, TİKA Balkanlar Daire Başkanı Mahmut Çevik, Güvenlik Uzmanı ve yazar Abdullah Ağar, katıldı.