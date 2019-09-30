O fırsatlar nasıl kaçar?

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, karşılaşma boyunca yakaladıkları net fırsatları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşıyor. Şampiyonluk hedefiyle başladıkları ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan Başkent ekibinde teknik sorumlu Hamdi Yılmaz, mücadele hakkında,değerlendirmesinde bulundu.Hamdi Yılmaz, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getirerek,şeklinde konuştu.