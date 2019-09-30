O fırsatlar nasıl kaçar?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, karşılaşma boyunca yakaladıkları net fırsatları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşıyor. Şampiyonluk hedefiyle başladıkları ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan Başkent ekibinde teknik sorumlu Hamdi Yılmaz, mücadele hakkında, "İki puanı kaybeden biz olduk" dedi. Özellikle karşılaşmanın ilk devresinde çok gol kaçırdıklarını söyleyen Yılmaz, "Dört tane yüzde yüz pozisyon kaçırdık ve 3'ü direkten döndü. İkinci yarının ilk 10 dakikasındaki kötü futbolumuz neticesinde rakip baskılı oynamaya başladı. Skor 1-1 olduktan sonra tekrar pozisyonlar bulmaya çalıştık. 90. dakikada yüzde yüz bir pozisyon daha kaçırdık"
değerlendirmesinde bulundu.
İSTANBULSPOR MAÇI ÇOK FARKLI OLACAK
Hamdi Yılmaz, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getirerek, "Gelen takım burada puan kaybettiği, mağlup olduğu zaman zemine kabahat bulmaya çalışıyor. Netice olarak 1-1 bitti. İki puanı kaybeden biz olduk. Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanından da puanla döneceğimize inanıyorum. Oyuncularımız da çok üzgün. Kaybettiğimiz iki puanı gelecek hafta oynayacağımız karşılaşmada telafi etmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Bu sezon başarılı olacağımıza kulüp olarak inanıyoruz"
şeklinde konuştu.