Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ODTÜ en başarılı üniversite oldu

en başarılı üniversite oldu

Giriş Tarihi: 30.9.2019
ODTÜ en başarılı üniversite oldu
ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 5 ana başlıkta 45 kritere göre verilerin yer aldığı "2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları"nda "eğitim ve öğretim" alanında en başarılı üniversite oldu. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "eğitim ve öğretim", "Ar-Ge, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman", "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" olmak üzere 5 kategoride üniversitelerin durumunu veriye dayalı izleme imkanı sunan raporun yükseköğretim açısından önemine işaret etti. Raporun üniversitelerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Kök, "Rapor ile tüm üniversitelerin verilerinin kayıt altına alınması, korunması ve gelecek için değerlendirilmesi çok önemli bir başlangıç" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ODTÜ en başarılı üniversite oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN