ODTÜ en başarılı üniversite oldu

BUGÜN NELER OLDU

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 5 ana başlıkta 45 kritere göre verilerin yer aldığı "2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları"nda "eğitim ve öğretim" alanında en başarılı üniversite oldu. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "eğitim ve öğretim", "Ar-Ge, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman", "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" olmak üzere 5 kategoride üniversitelerin durumunu veriye dayalı izleme imkanı sunan raporun yükseköğretim açısından önemine işaret etti. Raporun üniversitelerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Kök, "Rapor ile tüm üniversitelerin verilerinin kayıt altına alınması, korunması ve gelecek için değerlendirilmesi çok önemli bir başlangıç" dedi.