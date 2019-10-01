Ankara’da çok güçlü!

BUGÜN NELER OLDU

Mali olarak sıkıntılı günler geçiren Ankaragücü, başkent derbisinde aldığı 2-1'lik galibiyetle rahat bir nefes aldı. Gençlerbirliği maçına kadar ligde sadece 1 galibiyeti olan sarı-lacivertliler alınan 3 puanla birlikte ligde de 8 puana yükselip küme düşme hattından da uzaklaştı. Ankaragücü adına en üzücü olay ise teknik direktör Metin Diyadin'in kırmızı kart görerek tribüne gönderilmesi oldu. Maçın 30. dakikasında bir pozisyon sırasında saha içine girip hakeme itiraz eden Diyadin tribüne gönderilirken gelen galibiyet bu olayı da unutturdu. MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Diyadin'in yokluğunda yönetimi devralırken galibiyetin takıma ve camiaya da büyük moral verdiğini söyledi. İlk 15 dakikanın ardından kendi oyunlarını tam da istedikleri gibi sahaya yansıttıklarını belirten Aksoy,Pozisyonlarımız oldu ve öne geçtik. 2-1 olduktan sonra psikolojik olarak oyun bizi geriye itti, rakip takım daha istekli oynadı.Ben hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.ANKARAGÜCÜ yenilgisi sonrasında Gençlerbirliği cephesinde moraller de bozuk… Teknik direktör Mustafa Kaplan, kaçan pozisyonların maçın da kaderini belirlediğini söyledi. Kendilerinin bir türlü atamadığı gollerin, dönüp kendi ağlarına geldiğini ve bunun da derbinin galibini belirlediğine değinen Kaplan, "Fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik üzgünüz. Maç öncesi çok mutluyduk. Belki ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek soyunma odasına önde girecektik. Atamayana atarlar. Kazanan takımı kutluyor iki takım taraftarını da tebrik ediyorum" diye konuştu.LIGIN dibine demir atan Gençlerbirliği beklentilerin çok uzağında kaldı… Mustafa Kaplan yönetiminde sezona başlayan kırmızı- siyahlılar, ilk 3 haftada puan bile alamadı. Ligdeki ilk puanını 4. haftada 2-2 ile Trabzonspor'dan alan Ankara temsilcisi Alanya ile de 1-1 berabere kalıp iki puana yükseldi. 7 yıl sonra oynanan Ankara derbisine 3 puan parolası ile çıkan Gençlerbirliği 2-1 yenilerek ligin son sırasına da iyice yerleşti. Geride kalan 6 haftada sadece 6 gol atan Mustafa Kaplan'ın talebeleri kalesinde ise 12 gol gördü.