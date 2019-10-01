‘Elektrik ve doğalgaza kış indirimi yapılmalı’

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğalgazın ve elektriğin en çok tüketildiği aylara yavaş yavaş giriyoruz. Yaşanan sıkıntılı dönemde elektrik ve doğalgaza mutlaka kış indirimi yapılmalı" dedi. Kış aylarında elektrikle birlikte özellikle doğalgazın rekor tüketime ulaştığını hatırlatan Palandöken, "Kış döneminin bu olumsuz hava şartları, güneşin geç doğup erken batması gibi durumlarla birlikte elektrik ve doğalgaz tüketiminde en yoğun dönemleri yaşayacağımız günlerin içerisine kısa bir süre sonra gireceğiz. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında hatırı sayılır oranda yapılacak bir indirim halkımızın hem yüzünü güldürecek, hem de rahatlatacaktır. 16 milyona yakın doğalgaz abonesi var, bu da 60 milyon vatandaşımızın doğalgazdan faydalandığını gösteriyor. Yapılacak indirimler milyonlarca vatandaşımızı evinde, yüksek faturalar ödeyen esnafımızı da iş yerlerinde sevindirecektir" diye konuştu.