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Model uçaklar Mamak’ta havalanacak

ve Türk Hava Kurumu “Mamak Model Uçak ve Havacılık Festivali” ile gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Model uçaklar Mamak’ta havalanacak
6 EKIM Pazar günü saat 14:00'da Ortaköy'de bulunan Mamak Belediyesi Model Uçak Pisti'nde düzenlenecek festivalde gökyüzü renk renk model uçak ve uçurtmalarla şenlenecek. 7'den 70'e herkesin katılımına açık olan festivalde, vatandaşlar montaj atölyelerinde kendi model uçaklarını yaparak Mamak semalarında havalandıracak. Bireylere sportif havacılığı sevdirme, problem çözme, akıl yürütme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan festivale katılım ise tamamen ücretsiz olacak. Mamak'ta ilk defa gerçekleştirilecek festivalin havacılık alanına merakı olan ve ilgi duyan herkesi bir araya getireceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Katılımcılarımız burada model uçak yapımının tüm detaylarını öğrenerek adeta bir mühendislik eseri ortaya çıkartacaklar. Ortaya çıkardıkları modellerle de gökyüzünde süzülmenin heyecanını yaşayacaklar. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı birlikte yaşamak için festivalimize bekliyoruz" dedi.
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Model uçaklar Mamak’ta havalanacak
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